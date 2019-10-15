مدير عمليات الدفاع المدنى اللبنانى: لا نستطيع السيطرة على الحرائق والخطر قائم

كتبت مريم بدر الدين

أعلن مدير عمليات الدفاع المدني اللبناني، جورج أبو موسى، عن نشوب 104 حرائق فى مختلف المناطق الشمالية والجنوبية بلبنان خلال 24 ساعة.

وقال أبو موسى: "نحن نعمل بكل طاقاتنا لإخماد الحرائق، ولكن بوجود الرياح لا نستطيع السيطرة على الحرائق"، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وأشار أبو موسى إلى أن "الإهمال والطقس الحار والرياح القوية، عوامل أدت إلى اتساع رقعة الحرائق"، لافتا إلى أن الخطر ما زال قائماً من تمدد الحرائق بسبب الرياح.

وأكد أبو موسى أنه "حتى الساعة لا يوجد أى ضحايا، لدينا 6 إصابات لعناصر من الدفاع المدنى وعملنا على إخلاء الأهالي من البلدات".

ودعا أبو موسى المواطنين إلى مغادرة المنازل فوراً فى حال حدوث حريق وعدم تنشق الدخان.