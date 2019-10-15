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محافظ بنى سويف: توفير العلاج بالمجان لـ850 حالة بالقافلة الطبية بقرية الفقيرة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:22 ص
محافظ بنى سويف: توفير العلاج بالمجان لـ850 حالة بالقافلة الطبية بقرية الفقيرة القافلة الطبية ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، بأنه تم الكشف على 850 حالة ضمن القافلة الطبية التى نظمتها المحافظة بقرية الفقيرة مركز ببا، وذلك ضمن مبادرة القوافل التنموية الشاملة من خلال الشراكة المجتمعية الرائدة مع مؤسسات المجتمع المدني، فى إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق المساهمة المجتمعية.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، أنه تم الكشف على 80 حالة جلدية، و127 حالة عظام، و 75 أسنان، و70 أنف وأذن، 94 رمد، و95 نساء، و114 أطفال، و140 باطنة، و55 جراحة، وذلك تحت إشراف أطباء مديرية الصحة، حيث تم الكشف وصرف العلاج بالمجان لكافة الحالات والذى تكلفت مؤسسة نهضة بنى سويف بقيمة الأدوية بالكامل من خلال المساهمة المجتمعية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القافلة تأتى تفعيلا للاتفاق المبرم بين المحافظة ومؤسسة نهضة بنى سويف، وبالتنسيق والإشتراك مع مديرية الصحة، والذى بمقتضاه يتم تنظيم العديد من القوافل الطبية فى القرى الأكثر احتياجا حتى ديسمبر 2020 بواقع قافلتين فى الشهر لتشمل 225 قرية وتوابعها، حيث تتكفل مؤسسة نهضة بنى سويف بتكاليف العلاج، فيما تشارك مديرية الصحة بالأطباء والتجهيزات الإدارية والفنية لموقع القافلة بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

من جهته أوضح وليد حسين المدير التنفيذى لمؤسسة نهضة بنى سويف، أن هذه القافلة تعتبر القافلة الـ 6 التى تم تنظيمها بالقرى الأكثر احتياجا، حيث سبقها تنظيم قوافل بقرى (حاجر بنى سليمان، الحرجة ،النواميس،منشأة طاهر، أبوصالح)، مشيدا بدعم المحافظ المستشار هانى عبد الجابر وتوجيهاته للأجهزة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديرية الصحة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لعمل تلك القوافل التى تلقى استجابة وإقبال شديد من الأهالي،لما توفرهم عليهم من عناء الانتقال وتكاليف السفر والكشف بالعيادات الخاصة والمستشفيات المركزية فى مدن المحافظة

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قافلة طبية لمديرية الصحة بمحافظة بنى سويف

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جانب من القافلة الطبية

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

قوافل طبية

محافظ بنى سويف

مركز ببا

قرية الفقيرة

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