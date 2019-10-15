محافظ الدقهلية ينتصر لمواطن طلب رخصة بناء بالمنصورة ويلزم رئيس الحى بالتنفيذ

الدقهلية - شريف الديب

وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، رئيس حى غرب المنصورة باستخراج رخصة بناء لأحد المواطنين بمنطقة السلاب طبقا لقانون 2012 الذى حدد قيود الارتفاع بهذه المنطقة 15 مترا لحين ورود موافقة هيئة العمليات بالارتفاعات المسموحة .

جاء ذلك ردا على شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من عدم قيام حى غرب المنصورة بمنحه رخصة بناء لقطعة أرض يمتلكها فى منطقة السلاب بسبب حظر الارتفاعات فى هذه المنطقة.

كما وجه محافظ الدقهلية رئيس مدينة محلة دمنة بوقف ترخيص بناء لأحد المواطنين فى حالة وجود نزاع قضائى على الملكية لحين الفصل فيها، جاء ذلك بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكوى يتضرر فيها من قيام احد المواطنين باستخراج رخصة مبان على أرض ملكه وعدم صحة اوراق الملكية التى تقدم بها للحصول على الرخصة .

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين الذى عقده محافظ الدقهلية صباح اليوم بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذى المعنيين.