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محافظ الدقهلية: تحصين 46 ألف رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:03 م
محافظ الدقهلية: تحصين 46 ألف رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة تحصين ماشية - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن تحصين 45 ألف و649 رأس ماشية حتى الأمس ضمن الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بمختلف وحدات ومراكز المحافظة والتى بدأت فى السابع من الشهر الماضي.

 

وشدد محافظ الدقهلية على اهمية استمرار مديرية الطب البيطرى فى تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية ،وأن تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين للتعريف بأهمية التحصينات ضد مختلف الأمراض الوبائية.

 

من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى على أنه لاتوجد أى حالات اشتباه إصابة، وأن الحملات والقوافل المجانية مستمرة فى مختلف مراكز وقرى المحافظة حتى الانتهاء من تحصين جميع أعداد الثروة الحيوانية.

 

 


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الطب البيطرى بالدقهلية

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