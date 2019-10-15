محافظ الإسكندرية يجرى جولة مفاجئة بعزبتين بأبو قير ويوجه بتحسين الخدمات

أجرى الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، جولة مفاجئة لعزبتي الصيادين وتحت النخل بمنطقة أبو قير التابع لحى المنتزة ثان شرق الإسكندرية، وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ عملية تطوير شاملة لأعمال الصرف الصحى والأسفلت والإنارة وإزالة بؤرة كبرى للنباشين.

واستمع محافظ الإسكندرية لشكاوى عدد كبير من المواطنين فى وجود الأجهزة التنفيذية للمحافظة من أجل الإسراع بحلها على الفور، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ عملية تطوير شاملة للعزبتين.

وكلف محافظ الإسكندرية مديرية الطرق والصرف الصحى، وحى ثان المنتزة بسرعة الإنتهاء من رفع كفاءة خدمات الصرف الصحى، والأرصفة، والأسفلت، وأعمال الإنارة.

وخلال جولته إكتشف محافظ الإسكندرية بؤرة كبيرة للنباشين يتم تجميع تلال من القمامة فيها، وأصدر تعليماته إلى كل من اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة، ورئيس حى ثان المنتزة بإزالة تلك البؤرة وشن حملة مكبرة على النباشين بالمنطقة.

جاءت تلك الجولة بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة، ومسئولي الطرق والصرف الصحي ورئيس حي المنتزة ثان، وجميع الجهات المعنية.

من جهه أخرى، قامت إدارة عمليات الكهرباء بحي ثان المنتزه ، تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي ، و مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحي، بتركيب 25 "كشاف ليد" جديد، بدلا عن الصوديوم وإنارتهم بمتفرعات طريق الكورنيش بكل من شارع (التلمساني ، ومحمد حسنين هيكل ، وموريتانيا) بالمندرة بحرى.

وجاءت الأعمال تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية للتيسير على المواطنين، وإنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية وإتخاذ اللازم نحو رفع كفاءة مرفق الإضاءة العامة وترشيدا للطاقة.