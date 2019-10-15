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لو سلوكك طفولي وأفعالك أصغر من سنك .. اعرف أعراض مرض انحدار العمر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:30 م
لو سلوكك طفولي وأفعالك أصغر من سنك .. اعرف أعراض مرض انحدار العمر الامراض النفسيه
كتبت هند عادل

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يحدث انحدار العمر عندما يعود شخص ما إلى حالة ذهنية أصغر سنا قد يكون هذا التراجع أصغر من عمر الشخص البدني بسنوات قليلة، وقد يعود إلي مرحلة الطفولة، وفقا لما ذكره موقع" healthline".

قد يبدأ الأشخاص الذين يواجهون الانحدا في السن في إظهار سلوكيات الأحداث مثل امتصاص الإبهام أو الأنين قد يرفض آخرون المشاركة في محادثات للبالغين ومعالجة المشكلات التي يواجهونها.

يستخدم الانحدار في بعض الأحيان في علم النفس والعلاج بالتنويم المغناطيسي. يمكن أيضًا استخدامه كأداة مساعدة ذاتية، أو شيء يقوم به شخص ما لتخفيف التوتر.

ما هو الانحدار فى العمر؟

سيجموند فرويد يعتقد أن الانحدار في السن كان آلية دفاعية غير واعية. كانت طريقة يمكن للأنا أن تحمي نفسها من الصدمة أو الإجهاد أو الغضب.

ومع ذلك ، يعتقد علماء النفس الآخرون أن الانحدار في العمر هو وسيلة للناس لتحقيق هدف علاجي قد تستخدم لمساعدة المريض على تذكر ذكريات الصدمة أو الأحداث المؤلمة يمكن للمعالج بعد ذلك مساعدة المريض على الشفاء بشكل صحيح من تلك التجارب.

يعتقد الطبيب النفسي كارل يونج أن الانحدار في السن لم يكن وسيلة للهروب من أي شيء، كان يعتقد أن الانحدار العمري يمكن أن يكون تجربة إيجابية. يمكن استخدامه لمساعدة الناس على الشعور بأنهم أصغر سنا وأقل توترا وأكثر انفتاحا.

أنواع الانحدار العمر
 

كل نوع من أنواع الانحدار العمري هذا يشارك عنصرين شائعين:

الأشخاص الذين يتراجعون يعودون إلى حالة ذهنية أصغر من عمرهم البدني يختلف طول السنوات من نوع لآخر ومن شخص لآخر.

الانحدار العمر ليس بأي حال من الأحوال الجنسية.

الانحدار فى العمر بسبب مشكلة نفسية 
 

قد يكون انحدار العمر نتيجة لمشكلة طبية أو نفسية على سبيل المثال، قد يعود بعض الأفراد الذين يعانون من ضائقة أو ألم كبير إلى سلوك طفولي كوسيلة للتغلب على القلق أو الخوف.

بعض مشاكل الصحة العقلية تجعل الانحدار في العمر أكثر احتمالا:
 

انفصام فى الشخصية.

اضطراب الهوية الانفصامية.

اضطراب فصامي عاطفي.

اضطراب ما بعد الصدمة .

اضطراب اكتئابي حاد.

مرض عقلي.

اضطراب الشخصية الحدية

قد يحدث انحدار العمر في اضطرابات الشخصية عندما يواجه الناس وجهاً لوجه مع ذكريات أو محفزات مؤلمة في هذه الحالة ، قد يكون الانحدار العمري تلقائيًا.

علاوة على ذلك ، قد يبدأ بعض الأفراد في العودة إلى سن أصغر مع تقدمهم في السن هذا يمكن أن يكون علامة على الخرف قد يكون أيضًا آلية للتغلب على المخاوف بشأن تأثير الشيخوخة.

يمكن استخدام انحدار العمر كطريقة علاجية يستخدم بعض المتخصصين في الصحة العقلية العلاج بالتنويم المغناطيسي وانحسار السن لمساعدة المرضى على العودة إلى فترات مؤلمة في حياتهم بمجرد وصولهم إلى هناك ، يمكنهم مساعدتهم في التغلب على الصدمة وإيجاد الشفاء.

 

 


امراض نفسيه

مشاكل نفسيه

انحدار العمر

امراض عقليه

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