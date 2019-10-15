لصوص هواتف السلام: "خطفنا 6 تليفونات وبعناها ووزعنا فلوسها بالعدل"

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، لأقوال 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف من المواطنين، بأسلوب الخطف فى منطقة السلام. وكشفت التحقيقات الأولية، بأن المتهمين هم "مروان.م" 25سنة، "مصطفى. ح" 22سنة، "رامى.ع" 25سنة، عاطلين.

واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكابهم وقائع سرقة هواتف المواطنين، بأسلوب الخطف، وأكد المتهمين تنفيذ 6 جرائم بنفس الأسلوب، وبيعها وتقسيم المبلغ على أنفسهم وإنفاقه على أغراضهم الشخصية.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة، بورود عدة بلاغات لقسم شرطة السلام أول، تفيد بقيام 3عاطلين بسرقة هواتفهم المحمولة، بأسلوب الخطف، مستقلين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق، التى شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان بيع المسروقات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.