غدا.. الغربية تنظم معرضا للأثاث لتوزيعها بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا

الغربية – عادل ضرة

أعلن اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان عن تنظيم معرضا للأثاث غدًا الأربعاء للأسر الأكثر احتياجًا بمدينة طنطا لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث بالمجان تمامًا.

وأكد "شعبان" أن الأورمان بصدد تنظم 4معارض أخرى لتوفير الأثاث يوم الأحد القادم بقرية سنباط وكفرالجزيرة بزفتى وقرية صرد بقطور وقرية الجعفرية بالسنطة، وأن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان منازل هذه الاسر تفتقر الى وجود أثاث وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها لاثاث مناسب .

وأشار" شعبان" أن معارض الأثاث من الأورمان يتم تنظيمها وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة وأنه حتى الأن تم تنظيم عدد من معارض الأثاث فى مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذه المعارض هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

واوضح "شعبان" ان تنظيم الاورمان لمعارض الأثاث ياتى استكمالا لجهود الاورمان التى تنظمها لصالح الاسر الاكثر احتياجا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .