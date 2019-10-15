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لانتخاب هيئة المكتب

عضو بـ"الأطباء": عقد أول اجتماع للمجلس بالتشكيل الجديد خلال أيام

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:00 ص
عضو بـ"الأطباء": عقد أول اجتماع للمجلس بالتشكيل الجديد خلال أيام إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه من المقرر أن يتم الدعوة لعقد أول اجتماع للمجلس بعد إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى، بتشكيله الجديد، خلال أيام، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تشكيل وانتخاب هيئة المكتب، وبدء تولى كل عضو لمهامه.

وأضاف الطاهر، فى تصريحات خاصة لـ  "اليوم السابع " ، أن المجلس لديه العديد من الملفات التى سيعمل عليها بشكل عاجل، من بينها تحسين الخدمات النقابية، حيث أعدت النقابة مقترح لإنشاء استراحات للأطباء الوافدين فى القاهرة من المحافظات لأداء مهام قصيرة ، مشيرا الى  اهتمام المجلس بسرعة إقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء علي الأطباء وجعلها جريمة لا يجوز التساهل فيها، وقانون المسئولية الطبية لمحاسبة الأطباء بنظام علمى.


نقابة الاطباء

المسئولية الطبية

الاعتداء على الاطباء

اخبار نقابة الاطباء

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