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طفلة تقتل والدتها بـ 9 طلقات نارية.. تعرف على السبب؟

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:53 م
طفلة تقتل والدتها بـ 9 طلقات نارية.. تعرف على السبب؟ الأم الضحية
محمد عبد المجيد

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على يد من حملتها تسعة أشهر وفرحت بولادتها، وربّتها حتى بلغت من العمر 14 سنة، قُتلت بعدة طلقات نارية، فى جريمة أقلّ ما يقال عنها إنها مرّوعة، لفظت فاطمة الرفاعى آخر أنفاسها داخل غرفة نومها، لتفتح القوى الأمنية اللبنانية تحقيقاً بالقضية، التى اتضحت كافة تفاصيلها خلال وقت قصير ليتبين أن الابنة القاصر قتلت والدتها.
 
و وفقا لموقع النهار اللبنانى ،"ليل أمس، استغلت "غ" نوم أشقائها، ووجود والدها خارج المنزل، حملت مسدسه وتوجهت نحو والدتها لتصيبها بتسع طلقات نارية، والسبب بحسب إفادتها تعنيف أمها الدائم لها"، وفق ما قال مصدر أمنى.
 
 فى حين، قال قريب الضحية، "المسدس من عيار 9 ملم فيه طلقات عيار 14 ملم، أصيبت منه فاطمة بطلقة فى قلبها، وأخرى فى زندها، وثلاث فى رجلها، والبقية فى بطنها، قبل أن ترميه "غ" على كنبة غرفة الجلوس، وتسارع إلى منزل الجيران، فقامت الجارة بالاتصال بزوجها لإطلاعه على المأساة، فاتصل الأخير بزوج الضحية "على الماضى" الذى كان متواجداً فى أحد المقاهى"، وأضاف: "سارع الجميع إلى منزل الضحية ليجدوها ممددة على السرير غارقة بدمائها.
 
و حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية فى لبنان، وتفتح فصيلة درك مشمش تحقيقاً بالقضية"، لافتاً إلى أن "كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط المنزل لم تُظهر سوى خروج غ. منه".
 

لبنان

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