ضبط 5543 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

كتب محمد أبو عوض

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات ، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 5543 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2158 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما ضبط 33 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.‎