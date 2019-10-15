كتب عبد الرحمن سيد

تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط 10 أطنان سكر ناقصة الأوزان داخل مركز تعبئة بدون ترخيص بحلوان، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، بضبط مسئول عن مركز تعبئه السكر بدائرة قسم شرطة حلوان، لإدارته المركز بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " سكر " معبئة بعبوات ناقصة الوزن بمقدار 15 جرام لكل عبوة، وقيامه بتعبئة السكر بدون تصريح، وبيعه بأزيد من السعر الرسمي بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المركز على "5 طن ســـــكــر ناقص الوزن ، 4.960 طـــن ســـــكــر".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وجاري تحرير المحضر اللازم ، والعرض علي النيابة العامة.