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ضبط مصنع لإنتاج الملابس من مواد مجهولة المصدر بدار السلام

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:29 م
ضبط مصنع لإنتاج الملابس من مواد مجهولة المصدر بدار السلام مصنع ملابس-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط مصنع لإنتاج الملابس من مواد مجهولة المصدر بدار السلام، وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير إدارة التموين، مفادها ضبط "م.ح" ، 28 سنة، صاحب مصنع ملابس جاهزة بدائرة قسم شرطة دار السلام، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع كميات كبيرة من الملابس الجاهزة المقلدة، ومجهولة المصدر مستخدما علامات تجارية لماركات عالمية، غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على 2000 قطعة ملابس جاهزة ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها.
 
 
وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
 
 

مباحث القاهرة

ملابس جاهزة

دار السلام

شرطة التموين

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