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ضبط عاطلين بكمية من الأقراص المخدرة بالقليوبية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:30 م
ضبط عاطلين بكمية من الأقراص المخدرة بالقليوبية أقاص مخدرة - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بضبط "جمال ع ع"، 65 سنة، عاطل، ومقيم مسطرد دائرة القسم، والسابق اتهامه فى 20 قضية "سلاح، مخدرات" ومسجل شقى خطر "مخدرات"، وبحوزته 750 قرص مخدر، ومبلغ مالى 1165 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 33086 لسنة 2019 جنح قسم ثان شبرا الخيمة.

كما جرى ضبط المدعو "حسن ب ع"، 36 سنة عاطل ومقيم الوحدة العربية، دائرة القسم، السابق اتهامه فى 11 قضية "سلاح، مخدرات"، وبحوزته عدد 440 قرص مخدر، ومبلغ مالى 560 جنيه، وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32599 لسنة 2019 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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شبرا الخيمة

القليوبية

اقراص مخدرة

مدير امن القليوبية

مباحث قسم ثان شبرا الخيمة

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