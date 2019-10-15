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صور.. نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل الصحة يتابعان حالة طالبات الاختناق

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:34 م
صور.. نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل الصحة يتابعان حالة طالبات الاختناق نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق بسبب حريق
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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تابع المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، حالة طالبات مدرسة السلام الثانوية بنات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية والتي تعرضن لاختناق نتيجة نشوب حريق فى أكوام قمامة بمنطقة مهجورة خاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى تقع بجوار المدرسة.

وقام نائب المحافظ ووكيل وزارتي الصحة والتعليم بالاطمئنان على حالة الطالبات بمستشفي الإسماعيلية العام.

تلقى اللواء جمال الغزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد طاهر سليم، مأمور مركز شرطة قسم ثانٍ، بنشوب حريق فى أكوام قمامة بمنطقة مهجورة خاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى تقع بجوار المدرسة، وعلي الفور تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف لنقل الطالبات لمستشفى الإسماعيلية العام، وتم السماح لباقى طلاب المدرسة بالخروج من المدرسة وإلغاء اليوم الدراسى، قامت مديرة المدرسة علي الفور باستدعاء قوات الدفاع المدني والإسعاف ومسئولي حي ثانٍ.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن واقعة الحريق تسببت فى اختناق 36 طالبة وتم نقلهم لمستشفى الإسماعيلية العام، وتم خروج جميع الطالبات بعد استقرار حالتهم ولم يتبق سوى طالبتين تحت الملاحظة، وحالتهم مستقرة.

وأكد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المديرية وعضوية مدير التعليم العام ومدير التعليم الفني ومدير الشئون القانونية ومدير المتايعة ومدير إدارة ووكيل إدارة شمال التعليمية والمسئول الإعلامي للمديرية تهدف إلي الوقوف علي أسباب الحادث وسلامة الإجراءات المتخذة حيال هذا الواقعة والتأكد من خروج جميع الطالبات والتواصل مع جميع ذويهم للاطمئنان علي سلامتهم.

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نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق (1)
 
نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق (2)
 
نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق (3)
 
نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق (4)
 
نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق (5)
 
نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق (6)
 
نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق (7)
 
نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق (8)
 
نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق (9)
 
نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق (10)
 
نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق (11)
 
نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق (12)
 
نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق (13)
 
نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق (14)
 
نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق (15)
 
نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يتابعان حالة طالبات تعرضن للاختناق (16)

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيلية

حريق مدرسه بالاسماعيلية

مدرسه السلام الثانويه بالاسماعيلية

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