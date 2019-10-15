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صور.. "صحة أسوان" توقع الكشف الطبى على 3102 مواطن خلال قافلة مجانية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:04 م
صور.. "صحة أسوان" توقع الكشف الطبى على 3102 مواطن خلال قافلة مجانية جانب من أعمال القافلة الطبية
أسوان – عبد الله صلاح

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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قوافل طبية لعلاج المواطنين بالمجان، أسفرت عن الكشف على 3102 مواطن بالمحافظة، من أجل توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين فى كافة أنحاء المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

 

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم تنظيم قافلتين طبيتين للكشف المجانى على أهالى منطقة جبل تقوق بمركز أسوان، وأيضاً قرية الشهامة التابعة لمركز إدفو حيث استمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين بكل منطقة وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل الطبية بالمديرية.

 

وتابع وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، أن كل قافلة ضمت العديد من التخصصات والتى نجحت فى إجراء الكشف الطبى على 3102 مواطن ومواطنة فى جبل تقوق والشهامة، بجانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، كما شملت فعاليات هذه القوافل أيضاً صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان، فضلاً عن عقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من 810 سيدات من أهالى القريتين.

 

أسنان
 

 

أطفال_1
 

 

توعية_2
 

 

جانب من القافلة
 
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اسوان

اخبار اسوان

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