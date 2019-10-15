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صور.. سيدة تضع 4 ذكور توائم فى الغربية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:07 م
صور.. سيدة تضع 4 ذكور توائم فى الغربية الأربع توائم
الغربية محمد طارق

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شهد أحد المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حالة من الفرحة عقب وضع سيدة عشرينية تدعى أمل 4 توائم جميعهم من الذكور، وتم وضع الأطفال بالحضانة لقلة وزنهم وحتى يصلوا للوزن الطبيعى .

 

سيدة تضع 4 توأم في الغربية
سيدة تضع 4 توأم في الغربية

 

ومن جانبه، أكد طبيب الأطفال وحديثى الولادة المشرف على عملية الولادة أن المستشفى استقبل الحالة فور قدومها وتمت إجراءات دخولها إلى العمليات مراعاة لحالة الأم وحفاظا على سلامة الأجنة.

 

وأضاف أن الأم والمواليد الأربعة فى صحة جيـدة ولا يعانون من أية مضاعفـات خاصة أن نسبة المضاعفـات فى هــذه الحالات كبيرة، لافتا إلى أن طاقـم التوليـد الذى أشرف على الولادة كان يعمل بكل جهد للحفاظ على سلامة الأم والأجنة، مشيرا إلى أن خبرة الطاقـم وسرعة التعامل مع الحالة أسهمت بشكـل كبيـر فى حدوث الولادة القيصرية بدون مضاعفات وسلامتهم.


صحة الغربية

سيدة تضع 4 توائم

طب طنطا

الغربيه

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