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صحفيون روس تلقوا تهديدات بعد تحقيق بشأن مجموعة عسكرية سرية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:26 م
صحفيون روس تلقوا تهديدات بعد تحقيق بشأن مجموعة عسكرية سرية الجيش الروسى
رويترز

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قال رئيس تحرير مجموعة من الصحفيين الروس الذين يحققون فى أنشطة مجموعة سرية من المرتزقة الروس فى أفريقيا والشرق الأوسط إن الصحفيين تعرضوا لحملة تهديدات ومضايقات.

وبدأ "برويكت" الموقع‭‭ ‬‬الإعلامى الإلكترونى المستقل المختص بالتحقيقات ومقره موسكو فى نشر سلسلة تقارير فى مارس تبحث فى دور مجموعة من المرتزقة تعرف باسم واجنر.

وفى الوقت نفسه تقريبا قال رومان بادانين رئيس تحرير الموقع إن الصحفيين بدأوا يتلقون تهديدات على البريد الإلكترونى تتوعدهم بعقاب جسدى على عملهم.

وقال إن أفرادا مجهولين حاولوا الدخول على حساباتهم الشخصية على فيسبوك وخدمة التراسل تليجرام وبريد جوجل الإلكترونى. ولاحق مجهول صحفية فى الشارع وصورها بكاميرا للفيديو.

وقال بادانين فى مقابلة مع رويترز "هذه كله ببساطة محاولة لإثارة قلقنا لإبعادنا عن العمل الصحفي لتوضيح أننا خاضعون للمراقبة وأنهم يراقبوننا".

وأضاف أنه لا يمكنه إثبات من يقف وراء حملة المضايقات التي قال إنها بلغت ذروتها الشهر الماضي بعد أن نشر الموقع تحقيقا عن أنشطة واجنر المزعومة في ليبيا.

وكان أشخاص على صلة بمجموعة واجنر قد أبلغوا رويترز في وقت سابق إن المجموعة تنفذ مهام قتالية سرية نيابة عن الكرملين في أوكرانيا وسوريا. وتنفي السلطات الروسية أن يكون أي من أفراد المجموعة ينفذ أوامرها.

 

روسيا

صحفيين روس

افريقيا

الشرق الأوسط

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