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سقوط أمطار خفيقة مصحوبة بالبرق والرعد على طور سيناء

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:47 ص
سقوط أمطار خفيقة مصحوبة بالبرق والرعد على طور سيناء أمطار - أرشيفية
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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غطت الغيوم سماء مدينة طور سيناء منذ قليل وهطلت أمطار خفيفة رعدية مصحوبة بالبرق، كما شهدت مدينة سانت كاترين غيوم ورعد وبرق، ورفعت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ، تحسباً لأى طارئ قد يحدث خلال الساعات المقبلة.

كان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجة البحرى والقاهرة حار جنوبا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق، وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 ، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

 

 


مدينه طور سيناء

امطار خفيفه

رعد وبرق

رفع درجة الاستعداد

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