سفير مصر ببيروت يجتمع مع لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان اللبنانى

كتب: أحمد جمعة

استضافت ظهر اليوم، لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب اللبنانى برئاسة النائب ياسين جابر، السفير المصرى فى لبنان نزيه النجارى، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى كافة النواحى خاصة الاقتصادية، لاسيما تلك المرتبطة بالتعاون فى مجال الكهرباء والطاقة.

كما تناول اللقاء المسائل الإقليمية الراهنة والتطورات فى المنطقة، لاسيما العدوان التركى على سوريا وخطورته وتداعياته.

وتم كذلك استعراض المواقف المصرية من القضية الفلسطينية والتزام مصر بثوابت حلها وفقا للمحددات العربية والدولية ذات الصلة.

وعرض السفير النجارى كذلك خلال اللقاء آخر مستجدات أزمة سد النهضة، حيث جدد النواب تأكيد تضامنهم مع مصر ورفضهم لأى تهديد لأمنها ومصالحها واعتبار أى أمر مماثل بمثابة تهديد للأمن القومى العربى.

وأعقب الاجتماع حفل غداء أقامه النائب ياسين جابر على شرف السفير المصرى، حضره النواب والوزراء نهاد المشنوق وأنور خليل وبيار أبو عاصى وعلى بزى ونعمت افرام، وأعضاء السفارة المصرية، كما قدم فى نهاية اللقاء للنائب ياسين جابر للسفير المصرى درع مجلس النواب اللبنانى بمناسبة نهاية فترة عمله فى لبنان.