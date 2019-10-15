"زراعة المنوفية" تنظم ندوة توعوية للطالبات حول ضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

المنوفية - محمد فتحى

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة جامعة المنوفية ندوة توعوية حول ضرورة الكشف المبكر لسرطان الثدى لطالبات وموظفات الكلية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أيمن حافظ عميد الكلية وإشراف الدكتورة درية محمد خيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحاضر فى الندوة متخصصون فى كلية التمريض بالجامعة للتوعية حول أسباب احتمالية الإصابة بالمرض والتى أغلبها وراثية ومضاعفات الإصابة وطرق اكتشافه مبكرًا والعلاجات المبكرة والحديثة للمرض، ودعوا الطالبات إلى ضرورة الكشف المبكر للاطمئنان على سلامتهن من مخاطر الإصابة.

شارك فى فعاليات الندوة الدكتورة نعمة على رياض الصعيدى تمريض باطنى جراحى والدكتورة سناء إبراهيم عبد الغفار تمريض باطنى جراحى والدكتورة جميلة صابر أيوب تمريض النساء والتوليد والدكتورة سماح جارحى وجدى تمريض باطنى جراحى والدكتورة نجلاء عبد الموجود تمريض صحة المجتمع.