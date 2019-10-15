سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

"زراعة المنوفية" تنظم ندوة توعوية للطالبات حول ضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:09 م
"زراعة المنوفية" تنظم ندوة توعوية للطالبات حول ضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدى جانب من الندوة التوعوية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة جامعة المنوفية ندوة توعوية حول ضرورة الكشف المبكر لسرطان الثدى لطالبات وموظفات الكلية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أيمن حافظ عميد الكلية وإشراف الدكتورة درية محمد خيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وحاضر فى الندوة متخصصون فى كلية التمريض بالجامعة للتوعية حول أسباب احتمالية الإصابة بالمرض والتى أغلبها وراثية ومضاعفات الإصابة وطرق اكتشافه مبكرًا والعلاجات المبكرة والحديثة للمرض، ودعوا الطالبات إلى ضرورة الكشف المبكر للاطمئنان على سلامتهن من مخاطر الإصابة.

 

شارك فى فعاليات الندوة الدكتورة نعمة على رياض الصعيدى تمريض باطنى جراحى والدكتورة سناء إبراهيم عبد الغفار تمريض باطنى جراحى والدكتورة جميلة صابر أيوب تمريض النساء والتوليد والدكتورة سماح جارحى وجدى تمريض باطنى جراحى والدكتورة نجلاء عبد الموجود تمريض صحة المجتمع.

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

رئيس جامعة المنوفيه

جامعه المنوفيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة