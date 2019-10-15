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رئيس الوقف السنى العراقى: مصر ذاكرة الأمة وأمتنا فى أشد الحاجة لها ولعلمائها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:27 م
رئيس الوقف السنى العراقى: مصر ذاكرة الأمة وأمتنا فى أشد الحاجة لها ولعلمائها مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء بالعالم الخامس
كتب لؤى على- تصوير عمرو مصطفى

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وجه الدكتور عبداللطيف الأمين، رئيس الوقف السنى العراقى، التحية لدار الإفتاء المصرية، على جهودها التى تقوم بها لخدمة القضايا التى تهم الأمة الإسلامية كافة، مشيرا إلى أن مصر تعد ذاكرة الأمة وتحمل تاريخ أوطان، مؤكدا أن قراءة الكلمات فى مصر لها طابع خاص على النفس تدعو بالشعور بالفخر والعزة.
 
وأشار خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم الخامس، إلى أن الأمة فى أشد الحاجة إلى مصر وعلمائها، لأنها بمثابة خريطة حضارية فريدة من نوعها، وملتقى ومهد كافة الحضارات، لافتا إلى أن مشكلة الخلاف الفقهى تحتاج إلى اصطدام مع الواقع والتنبيه على أننا بحاجة إلى الانتقال من التفكير الخرافى إلى التفكير الذى ينقل الأمة إلى الأفكار الحضارية.
 
وأكد على مكانة مصر وحضاراتها، مؤكدا على مكانتها الكبيرة التى تتمتع بها فى تاريخ الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا أن القدس هى مدينة كبيرة وستظل الأهم الأعظم لكل الدول العربية مهما طال الزمن.
 
ويحضر المؤتمر عدد من الوزراء وسفراء الدول وكبار المسئولين بالدولة وعدد من قامات العلم والفقه من مختلف دول العالم، أبرزها: السعودية والإمارات والكويت، والعراق، الأردن وتونس وفلسطين، وعُمان وصربيا والبوسنة والهرسك، وأوزبكستان وجزر القمر وبوروندي، وتنزانيا والسنغال، وماليزيا وتايلاند، والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا واليونان وهولندا وأوكرانيا، وألبانيا وغيرها من دول العالم.

مؤتمر الافتاء

مؤتمر الادارة الحضارية للخلاف الفقهى

دار الافتاء

مفتى الجمهورية

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