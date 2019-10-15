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رئيس الوزراء من واشنطن: موقف مصر ثابت فى رفض أى انتهاك للأراضى السورية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:59 م
رئيس الوزراء من واشنطن: موقف مصر ثابت فى رفض أى انتهاك للأراضى السورية مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، خلال لقائه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى،على موقف مصر الثابت والراسخ من رفض أى انتهاك للأراضى السورية، وإدانة العدوان التركى على سوريا بأشد العبارات، والتحذير من العواقب الوخيمة لهذا العدوان على استقرار المنطقة بأكملها، والمطالبة بالوقف الفورى لهذا العدوان،  والانسحاب الفورى للقوات التركية من الأراضى السورية.

جاء هذا اللقاء خلال الزيارة التى يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى والوفد الوزارى المرافق له للولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

 


بنس

سوريا

واشنطن

زيارة رئيس الوزراء

اخبار مصر

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