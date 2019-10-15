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رئيس ألبانيا: مصر تصنع مستقبلها و تتطلع بشوق لزيارة الرئيس السيسى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:03 ص
رئيس ألبانيا: مصر تصنع مستقبلها و تتطلع بشوق لزيارة الرئيس السيسى أحمد المسلمانى ورئيس ألبانيا

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قال الرئيس الألباني إيلير ميتا، إنه سعد كثيرًا بزيارة مصر، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن حجم المشروعات الكبرى في مصر يدعو إلى الدهشة والاحترام. 
 
وأضاف أن مصر هى مركز العالم العربي وأفريقيا، متابعًا: "نحن حين نريد أن نخاطب تلك المنطقة المهمة من العالم، فإننا نخاطب مصر".
 
وحول العلاقات المصرية الألبانية، قال الرئيس الألباني: "لقد أسسنا عام 2019 حقبة جديدة ستكون قوية للغاية في العلاقات بين البلدين، وقد دعوت الرئيس السيسي لزيارة ألبانيا، ونحن نتطلع بشوق إلى تلك الزيارة المهمة لدفع علاقات (القاهرة - تيرانا) إلى مسافات أبعد وأوسع".
 
جاء ذلك في حديث الرئيس الألباني إلى الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية أثناء لقائه الرئيس في مقر الرئاسة بتيرانا، وهى المقابلة التي سيجري نشرها في القاهرة، كما ستكون ضمن مصادر كتاب جديد للمسلماني بعنوان "أوروبا الجنوبية.. السياسة والاقتصاد في البحر المتوسط".
 
 

رئيس ألبانيا

الرئيس السيسى

احمد المسلمانى

اخبار مصر

العلاقات المصرية الالبانية

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