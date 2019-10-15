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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15/10/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15/10/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

شبين الكوم 22 33

طنطا 21 33

دمنهور 22 32

الإسكندرية 23 29

بلطيم 24 29

مطروح 22 28

السلوم 21 28

سيوة 20 31

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

الزقازيق 22 33

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 34

العريش 20 31

رفح 20 30

رأس سدر 22 32      

نخل 19 33    

نويبع 25 33  

طابا 23 32   

كاترين 17 29

الطور 24 30 

شرم الشيخ 26 36    

الغردقة 25 35

مرسى علم 25 35

الفيوم 22 34

بنى سويف 22 34

المنيا 21 34

أسيوط 20 34

سوهاج 22 35

قنا 23 36

الأقصر 23 37

أسوان 26 37 

أبوسمبل 28 38

الوادى الجديد 26 37

شلاتين 26 35

أبو رماد 27 34        

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 33

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 38    

المدينة 24 38 

الرياض 23 36

المنامة 29 35

أبوظبى 26 37

الدوحة 28 35

الكويت 23 38

دمشق 17 30

بيروت 26 32

عمان 19 30

القدس 20 29

غزة 23 30    

بغداد 21 37

مسقط 26 31

صنعاء 09 22

الخرطوم 26 34

طرابلس 21 28        

تونس 18 27

الجزائر 14 22

الرباط 10 22

نواكشوط 26 30

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 29

إسطنبول 17 24

إسلام آباد 18 32

نيودلهى 22 34

جاكرتا 25 33

بكين 07 18

كوالالمبور 24 32      

طوكيو 14 21

أثينا 16 27

روما 15 25

باريس 10 15 

مدريد 06 18

برلين 13 21  

لندن 11 15

مونتريال 06 13        

موسكو 03 13

نيويورك 12 17

واشنطن 14 22  


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