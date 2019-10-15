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حملة ترويجية بكوريا الجنوبية للتعريف بمنتدى "الاستثمار الأفريقى"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:55 ص
حملة ترويجية بكوريا الجنوبية للتعريف بمنتدى "الاستثمار الأفريقى" رئيس وزراء كوريا الجنوبية
أ ش أ

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 زار وفد من منظمي منتدى (الاستثمار الأفريقي)، الذي من المقرر إقامته في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل، كوريا الجنوبية، ضمن حملات ترويجية تهدف إلى التعريف بجدول أعمال وأهداف المنتدى.
 
والتقى الوفد بممثلين عن "بنك التصدير والاستيراد الكوري" و "المؤسسة الكورية للبنية التحتية والتطوير الحضري"، و "اتحاد المقاولين الدوليين في كوريا"، والذين أكدوا جميعا أن المنتدى يمثل فرصة مهمة للقطاع الخاص بكوريا الجنوبية من أجل الاستثمار في القارة السمراء.
 
وقال تاداشي يوكوياما، رئيس مكتب بنك التنمية الإفريقي لشئون آسيا " إن منتدى الاستثمار الإفريقي يشكل منصة رائعة لتطوير أعمال الشركات الكورية الجنوبية" .. مؤكدا أن الشركات الاستشارية أبدت حرصا شديدا على مقابلة عملاء جدد وتبادل الخبرات معهم.
 
وأعرب عن ثقته بأن دعم بنك التصدير والاستيراد الكوري والمؤسسة الكورية للبنية التحتية والتطوير الحضري سيجعل وفد كوريا الجنوبية كبيرا للغاية في هذا العام .. مشيرا إلى أن الجولة الترويجية شملت عقد اجتماعات ثنائية؛ استكشفت فيها الشركات الكورية الجنوبية فرص الاستثمار التي يقدمها المنتدى.

كوريا الجنوبية

الاستثمار الأفريقي

جنوب أفريقيا

بنك التصدير

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