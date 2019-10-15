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حجز صاحب مصنع بتهمة تصنيع ملابس مقلدة ومجهولة المصدر فى دار السلام

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:41 م
حجز صاحب مصنع بتهمة تصنيع ملابس مقلدة ومجهولة المصدر فى دار السلام ملابس مجهولة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة دار السلام، بحجز صاحب مصنع لإنتاج الملابس من مواد مجهولة المصدر على ذمة تحريات المباحث.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير إدارة التموين، مفادها ضبط "م.ح"، 28 سنة، صاحب مصنع ملابس جاهزة بدائرة قسم شرطة دار السلام، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله فى تصنيع كميات كبيرة من الملابس الجاهزة المقلدة، ومجهولة المصدر مستخدما علامات تجارية لمارات عالمية، غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على 2000 قطعة ملابس جاهزة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 

وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.


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