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توعية 33 ألف سيدة وفتاة بخطورة الشائعات واستخراج 412بطاقة رقم قومى لغير القادرات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:14 م
توعية 33 ألف سيدة وفتاة بخطورة الشائعات واستخراج 412بطاقة رقم قومى لغير القادرات جانب من الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قالت الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، إن حملة طرق الأبواب تحت شعار "بلدى أمانة"، تمكنت من الوصول إلى 33 ألف سيدة وفتاة ورجل خلال يومين، لتوعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى.

أضافت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ اليوم، فى تصريحاتها لـ "اليوم السابع": "تمكنت الحملة من تصوير 412 بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات فى قرية الشهابية بمركز البرلس، ومحلة موسى والروضة بمركز الشيخ"، مؤكدة أن الحملة تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.

توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ (1)

توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ 

 

توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ (2)
توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ 

 

توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ (3)
توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ 

 

توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ (4)
توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ 

 

توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ (5)
توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ 

 

توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ (7)
توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ 

 

توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ (8)
توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ 

 

توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ (9)
توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ 

 

توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ (10)
توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ 

 

توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ (11)
توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ 

 

توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ (12)
توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ 

 

توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ (13)
توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ 

 

توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ (14)
توعية السيدات والفتيات بخطورة الشائعات بكفر الشيخ

كفر الشيخ

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توعية الاهالى بكفر الشيخ

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