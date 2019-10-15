تفاصيل ضبط نصاب التأشيرات المزورة مقابل أموال بالقليوبية بحوزته 18جواز سفر

القليوبية - فريق المحافظات

شباب كثيرون يبحثون عن فرصة عمل عقب تخرجهم من الجامعات أو غيرهم من أصحاب المهن الحرفية والمهنية، لتكوين أنفسهم والإنفاق على أسرهم، وفى ظل ذلك البحث يقع الكثير منهم فى براثن النصابين الذين يستغلون حاجتهم للعمل والمال بالنصب عليهم بحجة توفير فرص عمل لهم والسفر للخارج خاصة ممن يعانون من معوقات قانونية أو طبية تحيل بينهم وبين السفر.

هنا نقف أمام طريق جديد للنصب على هؤلاء بطلها شاب بشبرا الخيمة محافظة القليوبية الذى استخدم الانترنت لاصطياد زبائنه للنصب عليهم، من خلال إغراءهم بتقديم كافة الأوراق المطلوبة بطرق مشروعه بسهولة ويسر نظير مبالغ مالية قد يدفعها البعض ببيع منزلة أو ذهب زوجته أو الاقتراض من الغير على أمل اغتنام تلك الفرصة وأنه عندما يحصل على العمل يقوم بالسداد، ولكن يفوق على وهم تلك الشركة التى باعت له وهم وبعد أن دفع ما يملك يلقى بنفسه تم النصب علية وأنه وقع فى بئر براثن نصاب شبرا الخيمة والذى استغل حاجة الشباب للعمل بإنشاء شركة للسفريات على شبكة الإنترنت يقدم فيها تسهيلات للعمل بالخارج مع توفير كافة الأوراق نظير مبالغ مالية واسعار لا تقارن بشركات أخرى لتكون مغرية للشباب.

الجريمة كشفتها اعترافات المتهم خلال تحقيقات المباحث الجنائية بالقليوبية معه والذى أكد أنه كان يعمل بإحدى الوظائف وتركها ولحاجته للمال، اختمرت فى ذهنه إنشاء شركة للسفريات، على شبكة الأنترنت، لاستقطاب الشباب الذين يريدون السفر للعمل وخاصة من لديهم موانع قانونية، أو طبية تمنعهم من السفر للخارج، وقام بالإعلان عن فرص عمل بمعظم المجالات للدول العربية، نظير مرتبات مجزية بجانب تسهيلات اوراق السفر، كى يغرى الشباب بالذهاب آلية.

وأضاف فى التحقيقات، أن المتهم كان يقدم محررات رسمية مزورة واختام ممهورة بختم النسر وشهادات طبية مزورة لاستقطاب ضحاياه أصحاب الموانع القانونية أو الطبية الذين يريدون السفر للعمل بالخارج، وكان يأخذ على عقد العمل من 30 إلى 50 ألف جنيه نظير ذلك .

ونجحت قوات الأمن فى تعقبه وضبطه بعدد من جوازات السفر، وطلبات عمل تتعدى 550 طلبا للدول العربية، ومبالغ مالية، بجانب شهادة قانونية وطبية معدة للتزوير للنصب على ضحاياه بقدرته على سفرهم بطرق مشروعة.

ومن جانبه قال المحامى محمد هيكل، إن المتهم قد ارتكب جريمة النصب والاستيلاء ويعاقب عليها بالمادة 336 بقانون العقوبات وتصل عقوبتها لمدة من عامين إلى خمسة أعوام، أما بجريمة التزوير والتزييف، يعاقب عليها بالمادة 215 بقانون العقوبات وتصل العقوبة من سنة إلى سبع سنوات بعد إحالة القضية لمحكمة الجنايات للفصل فيها، ومن جانبها قررت نيابة شبرا الخيمة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة للأموال العامة، تقدم عدد من الأشخاص المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بمحررات رسمية مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، لمسئولى السفارات والقنصليات العربية بالبلاد بقصد الحصول على تأشيرات عمل بموجب تلك المستندات المزورة .

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، حيث انه قام بإنشاء شركة للسفريات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لممارسة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، واتخاذه من مقر الشركة وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للخارج بقصد العمل، وقيامه بالإعلان عبر شبكة "الإنترنت" عن توافر فرص عمل بالعديد من الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لاستقطاب ضحاياه من راغبى السفر للخارج ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول على تأشيرات عمل بالطرق المشروعة، بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم نظير حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور داخل مقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على ما يلى، عدد 18 جواز سفر مصرى خاصين بضحاياه من راغبى السفر للخارج، و550 طلب تشغيل منسوب لإحدى الشركات ممتلئ البيانات، تصريح عمل منسوب لإحدى الهيئات بإحدى الدول العربية، و3 عقد عمل منسوبين لإحدى الوزارات بإحدى الدول العربية، وكمية من صور المستندات الخاصة براغبى السفر، ومطبوعات ورقية إعلانية عن نشاطه المذكور، كمية من إيصالات استلام نقدية تراوحت ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه، وكلاشيه تقرأ بصمته اسم شركة توريد العمالة والترجمة القنصلية، وهاتف محمول مُحمل بالعديد من صور المستندات المضبوطة .

كما تم ضبط جهاز حاسب إلى "لاب توب" مُحمل بالعديد من بصمات أختام شعار الجمهورية المعدة لاستخدامها على محررات مزورة منسوبة إلى الجهات الحكومية، شهادة من واقع جدول الجنح منسوب لإحدى النيابات الكلية – خالية البيانات – ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لذات الجهة "معدة للتزوير عليها"، خطاب اعتماد منسوب لأحد البنوك – خالى البيانات – وممهور ببصمة شعار الجمهورية المقلدة، شهادات تحاليل طبية خالية البيانات ومعدة للتزوير، كمية من صور تأشيرات عمل منسوبة للدول العربية، وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.