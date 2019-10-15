تعرف على تفاصيل المرحلة الثانية لتطوير كورنيش النيل بالمنيا × 5 معلومات

المنيا فريق المحافظات

قامت محافظة المنيا بافتتاح المرحلة الثانية من أعمال تطوير كورنيش النيل، وذلك لخدمة أهالى المحافظة باعتباره متنفسا أساسيا للمواطنين، إلى جانب تقديم مستوى عالٍ من الخدمات أمام زائرى المحافظة.

- المشروع يتم تنفيذه على 3 مراحل بطول 735 مترا تقريبا، وذلك لخدمة أهالى المحافظة.

- جارى حالياً إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتوازى مع أعمال تطوير كورنيش المنيا بمراحله الثلاثة، وذلك فى إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

- يعتبر مشروع تطوير كورنيش النيل متنفسا أساسيا للمواطنين، إلى جانب تقديم مستوى عالٍ من الخدمات أمام زائرى المحافظة.

- المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش تمتد بطول 295م، وتشمل مسطحات خضراء واسعة، ومنطقة تصوير ومنطقة رياضة ودورات مياه ومنطقة مخصصة للعائلات.

- المرحلة الثالثة من المشروع التى تمتد بطول 150 مترا، ستضم مسطحات خضراء ونافورة مياه وساحات رئيسية وفرعية، ومنطقة عائلات، وكافيتريات، ودورات مياه عامة.