تركيب 10 كشافات ليد لأعمدة قرية المريس وفرش السجل المدنى الفرعى بمدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود شرقى محافظة الأقصر، أنه تم فرش سجل مدنى الطود الفرعى بمشاركة الأهالى والجمعيات الأهلية بمركز الطود، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، وذلك لتقديم أفضل خدمات للمواطنين فى كافة المجالات بالحياة اليومية.

وأضاف رئيس مدينة الطود – فى بيان صحفى – أنه فى إطار منظومة العمل المتواصلة بكافة القطاعات بمركز ومدينة الطود، تم العمل فى الخطط الموضوعة والمكثفة والمستمرة فى جميع القطاعات والخدمات بالمركز، وتكليف لجان للمرور ليلاً على أعمدة الكهرباء بالطرق والشوارع، وحصر الأماكن المظلمة بالمدن والقرى والنجوع بتركيب كشافات للمناطق المحرومة، حيث قامت الوحدة المحلية بقرية المريس برئاسة خالد محمد عطيتو رئيس القرية، وبالتنسيق مع إدارة الكهرباء بالمركز بأعمال تركيب 10 كشافات ليد لأعمدة الكهرباء لإنارة شارع الوحده الصحيه بالمريس، حيث أوضح خالد عطيتو رئيس القرية أنه جارى حصر باقى المناطق المحرومه من الإنارة بالقرية.

وكان قد شهدت مدينة الطود شرقى محافظة الأقصر، أمس الإثنين، قيام لجنة من الهيئة القومية لمياة الشرب وشركة مياة الشرب بالأقصر، بأعمال تسلم قطعة الأرض الخاصة بموقع إقامة وإنشاء محطة الطود الجديدة لمياة الشرب، والتى من المقرر أن تنفذ لخدمة أهالى المدينة وذلك لمدة 8 شهور، حيث قامت اللجنة خلال زيارة مدينة الطود، بإستلام الأرض التى من المقرر أن تنشأ عليها محطة الطود الجديدة لمياة الشرب والتى تنشأ على نطاق ستة قراريط بطاقة 10 آلاف متر مكعب فى اليوم،وذلك بتكلفة 70 مليون جنية، بجوار محطة مياة الشرب المدمجة، وذلك لتوصيل المناطق والقضاء على المناوبات بحواجر العديسات بحرى وقبلي، وتوفير الإحتياجات المائية المستقبلية لخدمه أهالى مركز ومدينة الطود حتى سنة الهدف 2052 م.