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ترامب يوقع عقوبات ضد 3 وزراء فى الحكومة التركية بعد العدوان على سوريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:16 ص
ترامب يوقع عقوبات ضد 3 وزراء فى الحكومة التركية بعد العدوان على سوريا أردوغان وترامب
كتب أحمد عرفة _ أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين حكوميين كبار بسبب العملية العسكرية التركية فى شمال سوريا.

وأوضحت الخزانة الأمريكية - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الفضائية مساء الإثنين- أن العقوبات طالت وزارتى الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة والداخلية.

وأضافت أن إدراج المسؤولين الأتراك على قائمة العقوبات جاء نتيجة لـ "أعمال الحكومة التركية التى تقوض السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة".

وأكدت الوزارة أنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الحكوميين الأتراك والكيانات التركية فى حال الضرورة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد هدد فى وقت سابق بفرض "عقوبات قاسية" على تركيا بسبب عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية فى شمال سوريا.

 


امريكا

سوريا

اردوغان

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العقوبات الامريكية على تركيا

عقوبات ترامب

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