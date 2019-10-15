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تجديد حبس 4 متهمين بغسيل 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:48 م
تجديد حبس 4 متهمين بغسيل 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أموال مشبوهة - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

 

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

 

وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (40 خمسة وخمسون مليون جنيه).


غسل الأموال

الاتجار بالمواد المخدرة

تشكيل عصابي

التحقيق مع 4 متهمين

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