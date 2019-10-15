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تجديد حبس المتهم بقتل شاب بسبب ركن دراجة بخارية فى الطالبية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:39 م
تجديد حبس المتهم بقتل شاب بسبب ركن دراجة بخارية فى الطالبية محكمة-أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بقتل شاب بالطالبية، بسبب ركن الضحية لدراجته البخارية، بمدخل عقار يقيمان به، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد مقتل شاب يدعى "خالد ال ر"، نتيجة الاعتداء عليه بشومة على رأسه، وإصابته بكر بالجمجمة، ونزيف، أدى إلى مقتله.
 
بإجراء التحريات، تبين للعقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، أن جار المجنى عليه "محمد.ا"، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى على الضحية بشومة، بسبب ركن المجنى عليه دراجته البخارية، بمدخل العقار، الذى يقيمان به.
 
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، عقب هروبه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

دراجة بخارية

كسر فى الجمجمة

خلافات الجيرة

ركن سيارة

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