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بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية بموزمبيق

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:06 ص
بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية بموزمبيق انتخابات - صورة أرشيفية
مابوتو /أ ش أ/

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توجه الناخبون فى موزمبيق اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التى تشهدها البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن 13 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية غدا الأربعاء، حيث أن عمليات الفرز ستبدأ فور انتهاء التصويت في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لموزمبيق.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أغسطس الماضي بين الحكومة ومتمردي "رينامو" بعد سنوات من المناوشات التي أعقبت الحرب الأهلية، مشيرة إلى أن قبول نتائج هذه الانتخابات يعد اختبارا حقيقيا لهذا الاتفاق.

ومن المتوقع أن يعود حزب "فريليمو" الحاكم - الذي يحكم البلاد منذ استقلال موزمبيق عن البرتغال عام 1975 - إلى السلطة كما أنه من المتوقع أن يفوز الرئيس فيليبي نيوسي بولاية ثانية في هذه الانتخابات.

وستجرى جولة ثانية للانتخابات إذا لم يفز أي مرشح رئاسي بأغلبية أصوات الناخبين.

 


موزمبيق

انتخابات رئاسية

انتخابات محلية

حزب فريليمو

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