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انخفاض الطماطم لـ4. 5 جنيهات والفاصوليا تنخفض 4 جنيهات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:49 ص
انخفاض الطماطم لـ4. 5 جنيهات والفاصوليا تنخفض 4 جنيهات خضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15-10-2019 انخفاض أسعار عدد من الأصناف وفق الأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.
 
وانخفضت أسعار الطماطم  بين 2.5-4.5 جنيها للكيلو، بدلا عن 5 جنيهات بأسعار أمس وترواح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 6 جنيهات، كما انخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8--10جنيهات للكيلو مقابل 14 جنيها لأسعار امس.
 
وسجل كيلو البصل 2.5 – 4 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيهات مقابل 3 جنيهات، بيتما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيها، 
 
وترأسعار الليمون بين 7-14 جنيها، والبلح بجميع أصناف بين 3-20 جنيها، والعنب بجميع أصنافه بين 4– 11 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والرمان 4-7 جنيهات والبرتقال يبدأ من 3 جنيهات واليوسفي 7جنيهات. 

اسعار الخضار

اسعار الفواكه

اسعار الخضروات

سوق العبور اسعار الفاكهة

اسعار الطماطم

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