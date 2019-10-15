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المركز الكاثوليكى بالمنيا يفتتح صالونه الثقافى الخامس عشر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:52 ص
المركز الكاثوليكى بالمنيا يفتتح صالونه الثقافى الخامس عشر الأنبا بطرس مطران الأقباط الكاثوليك بالمنيا
كتبت سارة علام

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افتتح الأنبا بطرس مطران الأقباط الكاثوليك بالمنيا أمس الإثنين، الصالون الثقافى الخامس عشر للمركز الثقافى الكاثوليكى بالمنيا، تحت عنوان " التفكير بين الأمثال والاعمال " 
 
تخلل اليوم العديد من حلقات النقاش بالإضافة إلى كلمة أنبا بطرس التى عرض فيها نموذج من الأمثال ذات الطابع الإيجابى وأخرى ذات طابع أقل إيجابيّة كما عرض الحاضرون آرائهم حول الموضوع محاولين إيجاد حلول لعمل توازن بين "الموروث" الذى لا يمكن تجاهله و"إعمال العقل" الذى يميز الزمن الحاضر.
 
واستكمل اليوم بفقرات فنيّة تمثلت فى العزف على العود واستخدام الرق وكذلك أغنيات تراثيّة.
 
كما اختتم اليوم بتشجيع الجميع على حضور الصالون الثقافى الشهرى والمشاركة فيه، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.

مطران المنيا للكاثوليك

بطرس فهيم

الصالون الثقافي الكاثوليكي

كاثوليك

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