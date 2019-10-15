المباحث تكشف غموض اختفاء طالبة بالتجمع: تركت منزلها بسبب خلافات مع والدتها

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

كشف رجال مباحث القاهرة، غموض واقعة اختفاء طالبة بمنطقة التجمع، وتبين أنها تركت منزلها بسبب خلافات مع والدتها، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من سيدة باختفاء ابنتها 13عاما، ولم تتهم أحدا بارتكاب الواقعة، وبإجراء التحريات التى أكدت أن الطالبة على خلاف مع والدتها، وتركت المنزل برغبتها، وتم إعادتها الى أسرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‎