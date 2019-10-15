القبض على 4 أصحاب مخابز استولوا على 231 ألف جنيه من أموال الدعم بدار السلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على 4 أصحاب مخابز استولوا على 231 ألف جنيه من أموال الدعم للمواطنين بدار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من العميد محمد رجائى مدير شرطة التموين، بضبط 4 من أصحاب المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة دارالسلام، لقيامهم بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، واستيلائهم على 231932 جنيها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.