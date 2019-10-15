القبض على عاطل بحوزته كيلو بانجو بكفر شكر فى القليوبية

القليوبية – فريق المحافظات

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على عاطل بحوزته كيلو من مخدر البانجو لترويجه علي عملائه بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، بتردد عاطل علي دائرة المركز لترويج المواد المخدرة علي عملائه .

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر، من ضبط المتهم ويدعى "م ه ع"، 24 سنة، عاطل ومقيم دائرة المركز وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام ومبلغ مالى 185 جنيها وهاتف محمول .

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6861 لسنة 2019م جنح مركز كفر شكر وتولت النيابة التحقيق.