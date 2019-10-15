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القبض على صاحب مخبز يبيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء في إمبابة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:22 م
القبض على صاحب مخبز يبيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء في إمبابة مخبز-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث التموين فى الجيزة، القبض على صاحب مخبز بإمبابة، لاتهامه ببيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد تورط " محي. ح " صاحب مخبز بدون ترخيص بإمبابة، في بيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته 25 جوال دقيق مدعم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 

السوق السوداء

الدقيق المدعم

مباحث التموين

أمن الجيزة

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