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الشهود وكاميرات المراقبة يقربان جهات التحقيق من كشف هوية قاتلي سائق بولاق

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:00 ص
الشهود وكاميرات المراقبة يقربان جهات التحقيق من كشف هوية قاتلي سائق بولاق جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة العثور على جثة سائق "توك توك" مقتول فى منطقة بولاق الدكرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلة حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة المجنى عليه، واستمعت لأقوال عدد من شهود العيان من سائقي التوك توك وأصدقاء الضحية، لمعرفة أخر من تواصل معه قبل مقتله.

ويعمل  رجال الطب الشرعى فى الجيزة على تشريح جثة سائق "توك توك" عثر عليه مقتولًا فى منطقة بولاق الدكرور، لكتابة تقرير واف وتسليمه لجهات التحقيقات، لاستكمال التحقيقات فى القضية.

ومن المقرر أن يتضمن تقرير الصفة التشريحية، شرح مفصل للإصابات التى لحقت بالمتهم، الظاهرية والداخلية منها، والأسباب التى أدت إلى وفاته، والأداة التى من المرجح أنه استخدمت فى أحداث الوفاة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بأحد المناطق الخالية من المارة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة سائق توك توك، مصابا بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسده، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الضحية تعرض لسرقة التوك توك الخاص به، وخلال مقاومته للمتهمين، اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن مقتله. وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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