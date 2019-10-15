السعودية تعلن عن توافر 4500 فرصة عمل بالمنطقة الشرقية منهم 109 لمتحدى الإعاقة

كتب وكالات

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس الإثنين، فعاليات معرض وظائف 2019، الذى تُنظمه غرفة الشرقية للسنة السادسة على التوالي، بمشاركة 114 شركة ومؤسسة وجهة حكومية، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، أن المعرض شهد اقبالاً كبيراً من الشركات والمؤسسات التجارية والجهات المعنية بشؤون التوطين والتدريب، مؤكدا على أن المشاركة الحكومية فى هذه النسخة تعكس أهمية المعرض وحيوية دوره فى دعم تنمية الموارد البشرية، وأشار إلى مشاركة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك بأجنحة خاصة لكل منشأة تعرض أمام الجمهور الخدمات التى تقدمها للمواطنين.

وقال الخالدي: «تحرص الغرفة على عقد المعرض سنويا، ويهدف إلى دعم جهود توطين الوظائف فى القطاع الخاص، بتقديمه عددا كبيرا من الوظائف بخيارات متعددة أمام طالبى العمل، بلغت أكثر من 4500 فرصة عمل، إضافة إلى إبراز دور قطاع الأعمال فى استقطاب الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، مع تحقيق التواصل بين مختلف الجهات المعنية بالتدريب والتوظيف وإدارة الموارد البشرية. وبالتالى خلق جو من الوعى المهني، ورفع مستوى مفهوم الثقافة المهنية لدى طالبى ومقدمى فرص العمل على حد سواء».