سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة : ندوات ارشادية لـ4 أصناف خضر لتجنب مخاطر المناخ المتغير

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:00 ص
الزراعة : ندوات ارشادية لـ4 أصناف خضر لتجنب مخاطر المناخ المتغير محصول الطماطم - ارشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 واصلت إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة  الزراعة،حملاتها المرورية  وعقد الندوات الارشادية على  جميع  زراعات العروة النيلة  للخضروات ، خاصة  الطماطم ، والبطاطس ، والخيار ، والفلفل ، وغيرها  من الأنواع  الأخرى  لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق، وتجنب مخاطر التغير المناخية المتغيرة .

 وقال المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة  المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، في تصريحات لـ " اليوم السابع "،  إنه يتلقى تقريرا  يوميا من إدارة الخضر التابعة للإدارة بمتابعة جميع زراعات الخضر النيلية ، من خلال المرور الحقلى  بالغيطان ، وعقدة الندوات الارشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة محصول العروة النيلى ، خاصة الطماطم  والبطاطس ، لزيادة الإنتاج  وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وأضاف"عطا"،إن هناك لجان مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع  الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين لمواجهة  المناخ المتغير، موضحا أنه  فى حالة وجود شكوى تتوجه اللجان على الفور  لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين  من خلال غرف العمليات المركزية المشكلة لتلقى شكاوى المزارعين.


أصناف الخضر

إدارة الخضر

التغيرات المناخية

المحاصيل الزراعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف إجراءات تجديد تراخيص سيارات النقل الثقيل × 10 خطوات

اعرف إجراءات تجديد تراخيص سيارات النقل الثقيل × 10 خطوات

هيئة الطاقة الذرية: تطوير مفاعل أنشاص قريبا لرفع قدرته لـ 10 ميجا وات

هيئة الطاقة الذرية: تطوير مفاعل أنشاص قريبا لرفع قدرته لـ 10 ميجا وات

تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة