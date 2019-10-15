الزراعة : ندوات ارشادية لـ4 أصناف خضر لتجنب مخاطر المناخ المتغير

كتب عز النوبى

واصلت إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة،حملاتها المرورية وعقد الندوات الارشادية على جميع زراعات العروة النيلة للخضروات ، خاصة الطماطم ، والبطاطس ، والخيار ، والفلفل ، وغيرها من الأنواع الأخرى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق، وتجنب مخاطر التغير المناخية المتغيرة .

وقال المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، إنه يتلقى تقريرا يوميا من إدارة الخضر التابعة للإدارة بمتابعة جميع زراعات الخضر النيلية ، من خلال المرور الحقلى بالغيطان ، وعقدة الندوات الارشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة محصول العروة النيلى ، خاصة الطماطم والبطاطس ، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وأضاف"عطا"،إن هناك لجان مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين لمواجهة المناخ المتغير، موضحا أنه فى حالة وجود شكوى تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين من خلال غرف العمليات المركزية المشكلة لتلقى شكاوى المزارعين.