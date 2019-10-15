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البابا تواضروس يزور البرلمان الأوروبى فى بروكسيل

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:29 م
البابا تواضروس يزور البرلمان الأوروبى فى بروكسيل البابا تواضروس يزور البرلمان الأوروبي ببروكسيل
كتبت سارة علام

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زار قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم الثلاثاء، البرلمان الأوروبى فى العاصمة البلجيكية بروكسل.
 
كان قداسة البابا والوفد المرافق قد غادروا العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم، مستقلين القطار فى طريقهم إلى بلجيكا فى إطار جولة قداسته الرعوية الحالية فى إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.
 
وكان رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولى فى استقبال قداسة البابا لدى وصوله مقر البرلمان حيث كتب كلمة تذكارية فى سجل كبار الزوار.
 
وعقد جلسة حضرها إلى جانب رئيس البرلمان، رئيس مجموعة العمل المعنية بالحوار بين الثقافات والأديان بكتلة حزب الشعب الأوروبى والسفير المصرى ببلجيكا خالد البقلى.
 
وأعرب قداسة البابا أثناء اللقاء عن سعادته بزيارة البرلمان الأوروبى مشيرًا إلى أن الأحوال فى مصر فى تحسن مستمر.

البابا تواضروس

البرلمان الاوروبي

زيارة البابا لبلجيكا

الكنيسة

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