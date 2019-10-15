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الأمم المتحدة: انتخابات أفغانستان خلفت 85 قتيلار

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:34 م
الأمم المتحدة: انتخابات أفغانستان خلفت 85 قتيلار انتخابات أفغانستان
رويترز

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قال تقرير للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن أعمال العنف التى وقعت خلال انتخابات الرئاسة التى أجريت الشهر الماضى فى أفغانستان خلفت 85 قتيلا مدنيا و370 مصابا.

وتسبب مقاتلو طالبان فى سقوط الجانب الأكبر من الضحايا عندما هاجموا عددا من مراكز الاقتراع فى محاولة لتعطيل التصويت.

وأدلى ربع عدد الناخبين المسجلين فحسب بأصواتهم فى الانتخابات التى أجريت يوم 28 سبتمبر بعد تهديد طالبان باستعمال العنف.

وقال تاماديتشى يماماتو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان فى التقرير "أعمال العنف التى استهدفت عمدا الناخبين والقائمين على الانتخابات والمشاركين فى الحملات الانتخابية ومواقع المؤتمرات الانتخابية ومراكز الاقتراع غير مقبولة بالمرة".

وجاء فى التقرير أن أكثر من ثلث الضحايا المدنيين أطفال. كما تضمن أن 28 قتيلا و250 مصابا سقطوا فى يوم التصويت بينما قتل الباقون قبله وبعده.

وقالت طالبان إن الانتخابات غير شرعية وحذرت المواطنين من المشاركة فيها.

 

 


أفغانستان

الأمم المتحدة

انتخابات الرئاسة فى أفغانستان

طالبان

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