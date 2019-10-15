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"الأسلوب العلمى للتشخيص وحل المشكلات" دورة تدريبية للعاملين بجامعة سوهاج

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:41 ص
"الأسلوب العلمى للتشخيص وحل المشكلات" دورة تدريبية للعاملين بجامعة سوهاج جانب من الدورة
سوهاج - محمود مقبول

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أختتمت إدارة التنظيم والإدارة بجامعة سوهاج دورتها التدريبية بعنوان "الأسلوب العلمى للتشخيص وحل المشكلات وإتخاذ القرار"، وذلك بقاعة تنمية القدرات بالحرم الجامعى القديم، والتى إستمرت لمدة ثلاثة أيام، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن الدورة الهدف منها تنمية مهارات الطاقات البشرية من العاملين بالجامعة لتحديد وإدراك المشكلات، وأيضاً إيجاد الحلول المناسبة لها بفكر إبتكارى ومنهج غير تقليدى، بالإضافة إلى التعرف على الأسلوب العلمى لتشخيص وحل المشكلات.

وأوضحت أمانى عثمان مدير عام التنظيم والإدارة، أن الدورة شارك بها 30 متدرب من مختلف الإدارات المركزية والكليات، مشيرة إلى أن المحتوى العلمى للبرنامج تضمن العديد من الموضوعات ومنها، التفكير الإبتكارى فى حل المشكلات مع إجراء تطبيقات عملية وإستخدام القبعات "الست لديبونو" فى حل المشكلات وإتخاذ القرار، وأيضا التعرف على كيفية اكتساب المهارات السلوكية فى التعامل معها .

وأضافت حنان رمضان مدير التدريب، أن الدورة ركزت على الجوانب الإيجابية للمشكلات، وتحديد العقبات المؤثرة فى أداء الجهاز الحكومي، ودور تكنولوجيا المعلومات فى حلها ودعم إتخاذ القرار والنتائج المترتبة على ذلك.

والجدير بالذكر أنه حاضر بالدورة نخبة من أساتذة كلية الآداب وتضم الدكتور طارق زكى موسى بقسم علم نفس، الدكتور وائل عبدالله بقسم الفلسفة، والدكتورة سحر هاشم بقسم الإجتماع.

 


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رئيس جامعة سوهاج

تنمية القدرات

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