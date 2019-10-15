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استقرار أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة والكيلو يبدأ من 110 جنيهات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:05 م
استقرار أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة والكيلو يبدأ من 110 جنيهات لحوم
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 14-10-2019  فى محلات الجزارة القاهرة الكبرى استقرارا لمعظم الأصناف.
 
واستقر سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن. 

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

أخبار اقتصاد

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