إغلاق مصنعين للمخللات والتحفظ على 46 برميل و3 طن ملح بالدقهلية بدون ترخيص

الدقهلية - شريف الديب

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على إغلاق مصنعين لإنتاج المخللات بقرية 6 عامر بالحفير والأمل التابعة لمركز بلقاس، لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم ونقص فى الاشتراطات الصحية.

وشدد محافظ الدقهلية، على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع، ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تم ضبط 11 برميل زيتون و12 برميل ليمون و23 برميل جزر و3 طن ملح مجهولة المصدر، وتم سحب عينات منها وإرسالها للمعامل الخاصة بوزارة الصحة والتحفظ عليها.

وتحرير التعهد اللازم على المدير المسئول بعدم التصرف بالمضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير المعروض من اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينه بلقاس بخصوص وجود مصنعين لإنتاج المخلل بقرية 6 عامر بالحفير، بناءا على قرار لجنة مكونة من مدير إدارة شئون البيئة، والأمن الصناعي، وإدارة التموين، والإدارة الصحية ورئيس الوحدة المحلية بالحفير، وتم تحرير المحاضر اللازمة.