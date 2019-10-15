إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق المصانع فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب سائق ومشرفة و5 طلاب فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق المصانع بمنطقة حلوان، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق المصانع بحلوان بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.