الرئيسية حوادث إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق المصانع فى حلوان الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:29 ص حادث تصادم-أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب سائق ومشرفة و5 طلاب فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق المصانع بمنطقة حلوان، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق المصانع بحلوان بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. حادث مرورى بطريق المصانع بحلوان اوناش مرورية للحادث زحام مرورى بالطريق سيارات الاسعاف للمصابين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة النيابة تامر بدفن جثة سائق لقى مصرعه فى حادث مرورى بالبدرشين الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:31 ص مصرع عامل وزوجته ونجاة 3 من أبنائهما فى حادث مرورى بالصف الأحد، 29 سبتمبر 2019 01:30 م إصابة 3 أشخاص وتحطم 8 سيارات فى حادث مرورى بالمنيا الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 11:47 م إصابة 15 سائحا روسيا فى حادث مرورى بجنوب تركيا الأحد، 22 سبتمبر 2019 03:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع برنامج تدريبى للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة رونالدو بعد هدفه الـ700 فى مباراة البرتغال: الإنجازات تأتى من نفسها هاشتاج #لبنان_يحترق يتصدر توتير.. ومخاوف من عدم السيطرة على الحرائق فيديو معلوماتى.. أخطر 5 سمكات سامة.. اعرف قصتها ومتقربش منها بث مباشر.. تركيا تواصل عدوانها على الأراضى السورية لليوم السابع على التوالى فريق ألمانى يفسخ عقد لاعبه التركى بسبب تأييده للعدوان على سوريا التعليم توجه بغلق سنتر للدروس الخصوصية بأكتوبر ينشر أفكارا متطرفة زحام مرورى بطريق القاهرة الإسكندرية بنطاق بنها لانقلاب سيارة محملة بالزيوت كيف تتعامل إدارة المرور مع موجة الشبورة القادمة على الطرق للحد من الحوادث؟ سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد على طور سيناء عمرو السولية جاهز للقمة ومحمد محمود يدعم وسط الأهلى افتتاح أول معرض للزهور بالمتحف الزراعى 2 نوفمبر بمشاركة 170 شركة المزيد من Trending Plus
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